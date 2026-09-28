Condanniamo la pulizia etnica dei coloni terroristi in Cisgiordania

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, Edward Miliband, ministro degli Esteri britannico, oggi lunedì, in una reazione puramente verbale alle atrocità dei coloni sionisti sulle terre palestinesi, ha dichiarato: Condanniamo la pulizia etnica effettuata dai coloni terroristi in Cisgiordania.

Il ministro degli Esteri britannico ha poi aggiunto: Vieteremo l'importazione di merci dagli insediamenti israeliani illegali. L'unica via per la pace è la soluzione a due Stati, e gli sforzi per indebolirla non avranno successo. La sofferenza e il dolore delle persone a Gaza e in Cisgiordania sono una macchia sulla coscienza del mondo.