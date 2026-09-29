Iraq: L'istituzione di voli iraniani verso Najaf è di un mese

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia di stampa ufficiale irachena, la compagnia aerea irachena ieri sera ha annunciato ai media la ripresa dei suoi voli verso gli aeroporti iraniani attraverso l'aeroporto di Najaf. In precedenza, una fonte informata aveva annunciato che il governo di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, sta valutando la concessione di un'esenzione limitata dal programma di sanzioni imposte all'Iran al fine di consentire la possibilità di effettuare voli per i musulmani sciiti per pellegrinaggi religiosi tra Iran e Iraq.

Questa fonte, che partecipa a questi negoziati, ha indicato che questa esenzione da parte del Ministero del Tesoro americano consente alla compagnia aerea irachena di effettuare per un mese voli da e verso la città di Najaf, con la possibilità che in futuro venga approvata un'esenzione più lunga.

In precedenza, Yaser Abdul-Zahra Hajjaj, ambasciatore dell'Iraq in Iran, aveva detto che l'aeroporto di Najaf, alcuni giorni dopo l'annuncio della sua chiusura a causa delle pesanti sanzioni americane contro Teheran, avrebbe aperto le sue porte ai voli iraniani entro 24 ore.

L'agenzia di stampa ufficiale irachena (WAA) ha scritto, citando l'ambasciatore, che il governo iracheno e in particolare il signor Ali al-Zaidi, il primo ministro, sta compiendo sforzi continui per riprendere i voli aerei tra i due paesi vicini, Iraq e Iran.

Ha aggiunto che nessuna decisione è stata presa dal governo per fermare i voli con l'Iran, ma che società straniere di servizi a terra, per paura delle sanzioni americane, hanno rifiutato di fornire i loro servizi.

L'imposizione di nuove sanzioni americane contro 27 compagnie aeree iraniane e l'imposizione di restrizioni ai voli dell'Iran verso alcuni paesi hanno portato a un processo di arresto e perturbazione dei voli esteri dell'Iran negli ultimi giorni. Questo problema si è manifestato in particolare nei voli dell'Iran verso i paesi vicini e la regione.