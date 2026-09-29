Iraq: Il ritiro delle forze americane dal Paese avverrà alla data stabilita

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, il portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene ha sottolineato che il processo di ritiro delle forze americane e dei militari della coalizione internazionale da questo Paese sarà completato e terminerà il 30 settembre di quest'anno.

Il ministero della Guerra degli Stati Uniti, noto come Pentagono, aveva annunciato lo scorso luglio che la missione militare della coalizione internazionale in Iraq sarebbe terminata entro la fine di settembre. Questa misura viene adottata sulla base del calendario concordato tra Baghdad e Washington.

Pete Hegseth, il ministro della Guerra degli Stati Uniti, presso il quartier generale del Pentagono ha incontrato Ali al-Zaidi, il primo ministro dell'Iraq, e ha consultato riguardo alla fine della missione della coalizione internazionale.

In precedenza anche Haidar al-Aboudi, il portavoce del governo iracheno, aveva annunciato che erano state presentate proposte riguardo alla proroga della presenza di militari stranieri in questo Paese, ma il governo iracheno si è opposto a queste proposte.