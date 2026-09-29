Vasto hacking del Pentagono; divulgazione di informazioni sensibili di 3 milioni di militari americani

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, l'emittente americana «ABC News» ha riferito oggi dell'esistenza di una falla di sicurezza in un'immensa banca dati appartenente al ministero della Guerra degli Stati Uniti (Pentagono), che ha portato alla divulgazione di informazioni sensibili riguardanti circa 3 milioni di militari e dipendenti di questo ministero.

Questa emittente, citando un funzionario della difesa americano, ha riferito che l'intrusione nella banca dati dei dipendenti del Pentagono ha riguardato 2 milioni 760 mila persone viventi e altre 294 mila decedute.

Questo funzionario della sicurezza ha aggiunto che uno dei sistemi del centro dati delle risorse umane del Pentagono, nel periodo tra ottobre 2025 e luglio 2026, è stato oggetto di accesso non autorizzato, attraverso il quale è stata identificata l'identità di queste persone.

Questo funzionario della difesa ha precisato che le informazioni trapelate includono numeri di previdenza sociale e informazioni relative agli impieghi dei militari e dei dipendenti civili, il che può creare serie preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale.

Sottolineando che un numero limitato di utenti non autorizzati è riuscito ad accedere a questi dati, ha affermato che questo centro, immediatamente dopo la scoperta della falla, ha risolto la falla di sicurezza.

Qualche giorno fa anche un gruppo di hacker chiamato «Shiny Hunters» ha annunciato di aver infiltrato il portale di assunzione del Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti. Il giornale New York Times a questo proposito ha riferito che questo gruppo ha affermato di aver ottenuto i nomi di ex agenti e candidati nonché indirizzi di casa, numeri di telefono, nomi dei coniugi e alcune informazioni mediche e altri dati di queste persone.

Questo giornale ha riferito che il Bureau ha confermato il verificarsi di questa infiltrazione di informazioni e ha avviato indagini, ma finora non è stato determinato dove si trovi esattamente il punto di infiltrazione e se questa falla si sia verificata nei sistemi del Bureau stesso o attraverso un appaltatore esterno.

Il New York Times ha inoltre rivelato che le autorità americane avevano precedentemente notato la presenza di hacker cinesi in una banca dati relativa agli ordini di sorveglianza interni, cosa che è avvenuta in seguito a precedenti infiltrazioni nelle reti di telecomunicazione americane.