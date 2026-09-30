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Kataib Hezbollah: i voli dei caccia americani nel cielo iracheno continuano

30 settembre 2026 - 18:58
Codice notizia: 1872172
Source: ABNA24
Kataib Hezbollah: i voli dei caccia americani nel cielo iracheno continuano

Kataib Hezbollah dell'Iraq ha annunciato che i voli di aerei spia e caccia americani nel cielo iracheno continuano ancora.

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Sumaria, Kataib Hezbollah dell'Iraq oggi mercoledì ha annunciato che i voli di aerei spia e caccia americani nel cielo iracheno continuano ancora, e il dipartimento informazioni di Kataib Hezbollah ha documentato questa presenza.

Nella dichiarazione di Kataib Hezbollah dell'Iraq si legge: Ha prove riguardanti la continuazione della presenza delle forze americane in Iraq fino al 30 ottobre, i cui dettagli saranno annunciati in seguito.

Ciò avviene mentre Haider al-Aboudi, portavoce del governo iracheno, ha dichiarato ad Al Jazeera che la missione della coalizione internazionale è terminata e le vie di coordinamento comune rimarranno aperte.

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