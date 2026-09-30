Kataib Hezbollah: i voli dei caccia americani nel cielo iracheno continuano

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Sumaria, Kataib Hezbollah dell'Iraq oggi mercoledì ha annunciato che i voli di aerei spia e caccia americani nel cielo iracheno continuano ancora, e il dipartimento informazioni di Kataib Hezbollah ha documentato questa presenza.

Nella dichiarazione di Kataib Hezbollah dell'Iraq si legge: Ha prove riguardanti la continuazione della presenza delle forze americane in Iraq fino al 30 ottobre, i cui dettagli saranno annunciati in seguito.

Ciò avviene mentre Haider al-Aboudi, portavoce del governo iracheno, ha dichiarato ad Al Jazeera che la missione della coalizione internazionale è terminata e le vie di coordinamento comune rimarranno aperte.