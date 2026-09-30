Al-Husseini: l'arma della resistenza rimarrà un'amana nelle mani dei nostri combattenti

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Jaafar al-Husseini, portavoce della resistenza islamica irachena, durante la celebrazione del ritiro delle forze di occupazione americane dall'Iraq, ha dichiarato: l'esercito americano nel 2011 non aveva altra scelta che la sconfitta affinché l'Iraq ottenesse la sua prima vittoria.

Ha sottolineato: gli uomini della resistenza islamica irachena si sono sollevati per affrontare l'ondata takfirista che stava per rovesciare Baghdad, la capitale.

Il portavoce della resistenza irachena ha aggiunto: dopo l'emissione della fatwa dell'autorità religiosa, il ruolo dei gruppi di resistenza è stato quello di garantire il successo della fatwa addestrando un gran numero di volontari.

Ha precisato: le forze americane sono tornate in Iraq con il pretesto di combattere il terrorismo. La resistenza è riuscita a sviluppare le proprie armi per affrontare la seconda occupazione dell'Iraq da parte dell'America.

Al-Husseini ha sottolineato: gli occupanti americani hanno preso di mira le posizioni dell'Hashd al-Shaabi durante la guerra a sostegno di Gaza e l'aggressione contro l'Iran.

Il portavoce della resistenza irachena ha precisato: la resistenza irachena è la stessa resistenza che ha preso le armi contro gli occupanti e ha portato il fardello. Nessun calendario o accordo proposto da qualsiasi parte statale o politica è vincolante.

Ha aggiunto: l'arma della resistenza rimarrà un'amana nelle mani dei nostri mujaheddin.