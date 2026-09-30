Consultazioni di Sayyid Ammar Hakim con Hadi al-Amiri sugli sviluppi della regione

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando il sito informativo del Corrente nazionale della saggezza dell'Iraq, Sayyid Ammar Hakim, capo del Corrente nazionale della saggezza dell'Iraq, e Hadi al-Amiri, capo dell'organizzazione Badr, si sono incontrati.

Le due parti si sono congratulate a vicenda in occasione della Giornata della sovranità nazionale (fine della missione della coalizione internazionale di lotta contro l'ISIS).

Hakim ha nuovamente sottolineato che questo giorno è un messaggio di miglioramento della situazione dell'Iraq e un documento internazionale attestante la capacità dell'Iraq di gestire il dossier della sicurezza senza bisogno di altri, e un punto di partenza per una soluzione ampia del problema delle armi al di fuori del quadro governativo.

Ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide con maggiore coesione interna, in particolare la sfida economica.

Le due parti hanno anche sottolineato la necessità di stabilire la stabilità nella regione e porre fine alla guerra e alle tensioni.