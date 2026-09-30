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La Cina ha chiesto agli Stati Uniti e all'Iran di tornare al memorandum di Islamabad

30 settembre 2026 - 19:03
Codice notizia: 1872181
Source: ABNA24
La Cina ha chiesto agli Stati Uniti e all'Iran di tornare al memorandum di Islamabad

Pechino ha chiesto a Teheran e Washington, tornando al quadro del memorandum di Islamabad, di riprendere i negoziati per porre fine alla guerra e risolvere le divergenze.

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Anadolu, Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, mercoledì ha annunciato che Pechino spera che l'Iran e l'America «scelgano la pace, si impegnino nuovamente nel memorandum di Islamabad e riprendano il dialogo e i negoziati il prima possibile».

Sottolineando il sostegno della Cina alla risoluzione delle divergenze attraverso vie politiche e diplomatiche, ha affermato che Pechino dal primo giorno dell'inizio dei conflitti si è adoperata per fermare la guerra e promuovere i negoziati di pace.

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