La Cina ha chiesto agli Stati Uniti e all'Iran di tornare al memorandum di Islamabad

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Anadolu, Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, mercoledì ha annunciato che Pechino spera che l'Iran e l'America «scelgano la pace, si impegnino nuovamente nel memorandum di Islamabad e riprendano il dialogo e i negoziati il prima possibile».

Sottolineando il sostegno della Cina alla risoluzione delle divergenze attraverso vie politiche e diplomatiche, ha affermato che Pechino dal primo giorno dell'inizio dei conflitti si è adoperata per fermare la guerra e promuovere i negoziati di pace.