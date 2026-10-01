Attacco di artiglieria del regime sionista contro il territorio siriano

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia di stampa ufficiale siriana (SANA), l'esercito del regime sionista ha preso di mira con il fuoco dell'artiglieria aree intorno al villaggio di Samdaniya Sharqiya nel nord di Quneitra.
Secondo questo rapporto, questi attacchi non hanno causato vittime né feriti.
Dalla caduta del governo di Bashar al-Assad in Siria nel dicembre 1403 (2024), i militari sionisti, approfittando del vuoto di sicurezza esistente in questo paese, oltre a bombardare le installazioni di difesa pesanti e gli aerei da combattimento di questo paese, sono avanzati nella regione di Al-Quneitra nel sud della Siria.
Il regime israeliano ha anche occupato parti del sud della Siria, comprese le alture strategiche del «Jabal al-Sheikh».
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