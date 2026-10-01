Secondo l'agenzia di stampa Abna, «Donald Trump», il presidente degli Stati Uniti, in dichiarazioni e affermazioni ripetute sull'Iran, ha parlato della possibilità di un attacco militare all'Iran o di raggiungere un accordo con questo paese.

Trump, dichiarando che l'America deve decidere in questo ambito, ha detto: «Forse attaccheremo l'Iran, e forse raggiungeremo un accordo; in ogni caso dobbiamo decidere, e la guerra finirà molto presto in una forma o nell'altra.»

Il presidente degli Stati Uniti ha anche annunciato di aver parlato con «Benjamin Netanyahu», il Primo Ministro del regime sionista, dell'incidente relativo a un aereo di «Flydubai».

Trump ha anche detto che in una conversazione con il presidente della Cina ha discusso la questione della liberazione dei prigionieri politici.

Egli riguardo alla liberazione dei sospetti dell'incidente della base «Fairford» in Gran Bretagna ha anche dichiarato che la ragione della misura della Gran Bretagna per liberare queste persone sarà chiara oggi.

Il capo del governo terrorista dell'America riguardo al rincaro del gasolio ha anche affermato che la situazione del gasolio è peggiorata gravemente non a causa del Medio Oriente, ma a causa degli eventi attuali in Russia.

Dichiarando che le raffinerie di gasolio smettono di funzionare a un ritmo preoccupante, ha aggiunto: Se questo non fosse accaduto, non avremmo avuto problemi di gasolio.

Trump in un'altra parte del suo discorso ha ripetuto le sue precedenti bugie sul numero delle perdite americane nella guerra con l'Iran e ha detto: In questa guerra sono stati uccisi solo 18 americani; mentre nella guerra in Iraq sono state uccise 4500 persone.

Il presidente degli Stati Uniti, accennando alla possibilità di una vittoria del Partito Democratico alle elezioni di medio termine in America, ha affermato: Se i democratici saliranno al potere, i prezzi raddoppieranno.

Il presidente dell'America terroristica, dichiarando che i democratici hanno le peggiori politiche, ha affermato: Con il loro arrivo al potere, l'America subirà una grave recessione economica, e ci troveremo ad affrontare una situazione molto brutta.

L'Iran ha due opzioni; accordo o bombardamento

Trump ha detto: L'opportunità di raggiungere un accordo con l'Iran sta per finire, e Washington di fronte a Teheran vede davanti a sé solo due opzioni: raggiungere un accordo o bombardare.

Ha aggiunto: «Forse li bombarderemo. Dobbiamo prendere questa decisione; o li bombardiamo o raggiungiamo un accordo.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche affermato: L'Iran sta affrontando crisi economiche e militari nonché divergenze tra i leader di questo paese sul controllo del potere.

Trump ha anche sottolineato: Washington risponderà presto a quello che ha definito «l'ingerenza dell'Iran» nell'incidente della base «Fairford» in Gran Bretagna.