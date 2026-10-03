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Sardar Ebn al-Reza: Il nemico vedrà la capacità d'azione iraniana sul campo

3 ottobre 2026 - 12:12
Codice notizia: 1873070
Source: ABNA24
Sardar Ebn al-Reza: Il nemico vedrà la capacità d'azione iraniana sul campo

Il ministro ad interim della Difesa e del Sostegno delle forze armate ha dichiarato: L'affermazione della distruzione dell'industria della difesa non cambia nulla; vedrete la potenza e l'iniziativa iraniana sul campo e ne assaporerete l'effetto politico.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il Sardar Ebn al-Reza, ministro ad interim della Difesa e del Sostegno delle forze armate, pubblicando un post su uno dei social network, ha scritto: Non nascondete la confusione alla Casa Bianca con scenari di guerra fittizi; la pressione dell'opinione pubblica, l'esaurimento delle forze e l'aumento dei costi della guerra hanno sconvolto i vostri calcoli.

Ha aggiunto: L'affermazione della distruzione dell'industria della difesa non cambia nulla. Vedrete la potenza e l'iniziativa iraniana sul campo e ne assaporerete l'effetto politico.

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