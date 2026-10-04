Cinque medaglie d'oro mondiali conquistate dalla nazionale dell'Olimpiade di astronomia e astrofisica

Secondo il rapporto di Abna, la nazionale dell'Olimpiade di astronomia e astrofisica della Repubblica Islamica dell'Iran, alla diciannovesima Olimpiade mondiale di astronomia e astrofisica che si è tenuta dal 3 al 13 Mehr 1405 (dal 25 settembre al 5 ottobre 2026) nella città di Hanoi in Vietnam, ha conquistato 5 medaglie d'oro.

In questa edizione della competizione, a cui hanno partecipato più di 66 paesi e più di 320 studenti da tutto il mondo, Sarina Alam-pur, Mohammad-Hossein Hosseini, Hirbod Fudazi, Hossein Masumi e Arshia Mirshamsi Kahki hanno conquistato la medaglia d'oro.

I membri della squadra iraniana, offrendo una prestazione brillante, hanno ancora una volta dimostrato il potenziale scientifico degli studenti del paese, e così la nazionale del nostro paese è diventata campionessa del mondo per il terzo anno consecutivo.