Borujerdi: La politica del paese è immutabile; non arretreremo dalla nostra posizione

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Alaeddin Borujerdi, membro della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del parlamento, incontrando i giornalisti, sottolineando la continuità delle politiche della Repubblica Islamica, ha dichiarato: La politica della Repubblica Islamica continuerà in modo fermo e saldo ed è immutabile.

Riguardo alle recenti dichiarazioni di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha detto: Questi discorsi non sono un nuovo problema, e ci siamo abituati a queste dichiarazioni e a ciò che consideriamo un'anomalia nella retorica del presidente americano; quindi, a mio avviso, non c'è motivo di preoccuparsi.

Borujerdi ha aggiunto: Gli americani, finché non avranno tenuto le loro elezioni, in linea di principio non entreranno in un'atmosfera militare e operativa intensa, ma se anche un tale evento si verificasse, le forze armate e il popolo iraniano sono completamente pronti.

Il membro della Commissione per la sicurezza nazionale del parlamento, riguardo alle ultime proposte americane per i negoziati, ha anche detto: Le recenti proposte americane sono state trasmesse attraverso il Qatar, e oggi pomeriggio avremo un incontro con il ministro degli Esteri per esaminare i dettagli di queste proposte.

Ha continuato: Continueremo il percorso con fermezza e non arretreremo dalle nostre posizioni.

Borujerdi, riguardo allo Stretto di Hormuz, ha anche dichiarato: Lo Stretto di Hormuz è sotto il controllo della Repubblica Islamica dell'Iran, e la politica della Repubblica Islamica in questo ambito continuerà con fermezza. «Siamo i vincitori di questa guerra.»