Qashqavi: Il contenuto dei negoziati di New York non era diverso da quello di Islamabad

Secondo il corrispondente di Abna, Hassan Qashqavi, portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del parlamento, a margine della cerimonia funebre della sorella del ministro degli Esteri, ha dichiarato ai giornalisti riguardo all'ultimo stato dei negoziati: Ciò che è accaduto a New York è stata la continuazione delle stesse discussioni che erano state sollevate a Islamabad, e nel contenuto non è stato prodotto alcun cambiamento.

Ha aggiunto: «Riteniamo che quelle sette condizioni debbano essere soddisfatte e concluse affinché successivamente si crei un'apertura riguardo alla questione dello Stretto di Hormuz.»

Qashqavi, accennando alla differenza tra i negoziati di Islamabad e New York, ha detto: La differenza principale tra questi due incontri, che a New York è stato presentato attraverso il Qatar come mediatore e in forma indiretta, risiedeva unicamente nella compressione temporale e non in una divergenza di posizioni o di contenuto dei negoziati.

Il portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale del parlamento ha continuato: Ora la parte americana deve prendere una decisione su questo tema. A mio avviso, sia il tema dello Stretto di Hormuz sia le condizioni sollevate si trovano nella fase successiva ai negoziati.

Ha anche detto riguardo al tema dello Stretto di Hormuz: I negoziati sullo Stretto di Hormuz tra Iran e Oman per il passaggio temporaneo e il suo corridoio sono chiari, e la legge del parlamento è altresì chiara; pertanto questa questione ora si trova nel dominio della decisione delle autorità americane.

Qashqavi, inoltre, accennando agli sviluppi politici interni degli Stati Uniti, ha dichiarato: Apparentemente gli americani sono confrontati con divergenze interne e sono anche alla vigilia delle elezioni.

In conclusione ha sottolineato: «Dal punto di vista delle questioni contenutistiche, non esiste alcuna ambiguità che richieda nuovi negoziati, e la decisione in questo ambito spetta alla parte americana.»