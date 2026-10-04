Fidan partecipa alla riunione del comitato strategico dell'accordo della Mecca

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia Anadolu, Hakan Fidan, ministro degli Esteri della Turchia, domani lunedì parteciperà alla riunione del comitato strategico del quadro noto come «accordo di difesa comune della Mecca» a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita.

Yaşar Güler, ministro della Difesa nazionale della Turchia, e il generale Selçuk Bayraktaroğlu, capo di stato maggiore delle forze armate del paese, saranno également presenti a questa riunione.

Si prevede che Fidan in questa riunione presenterà le opinioni della Turchia sul processo di istituzionalizzazione della coalizione e sui prossimi passi, e si esprimerà sulle minacce esistenti contro la pace e la stabilità in Asia occidentale, sugli sviluppi regionali e sulla sicurezza delle rotte commerciali internazionali.

L'«accordo della Mecca» è stato firmato il 7 agosto tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita alla Mecca, e il suo presunto obiettivo è rafforzare la sicurezza dei tre paesi attraverso la deterrenza e la difesa comune e creare soluzioni regionali per le sfide di sicurezza.

La prima riunione del comitato strategico politico e di difesa di questa coalizione si è tenuta anche il 31 agosto 2026, ospitata dalla Turchia a Istanbul.