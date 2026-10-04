Reazione di Trump ai risultati dei nuovi sondaggi contro i repubblicani

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, pubblicando un messaggio sul suo social network chiamato Truth Social, per giustificare i suoi fallimenti ha affermato: I sondaggi hanno sempre sottovalutato il movimento «MAGA» (Make America Great Again)!

Il presidente degli Stati Uniti ha poi affermato: Cercano di impedire la partecipazione degli elettori, ma io quest'anno ho vinto in tutti i 7 stati chiave, nel voto popolare, nell'86 per cento delle contee e nel 99 per cento delle primarie! Il mio nome è sulla scheda elettorale!

Questo mentre nuovi sondaggi del New York Times/CNN hanno mostrato che i democratici in 5 stati che tradizionalmente al Senato sono controllati dai repubblicani, un mese prima delle elezioni di metà mandato, conducono una competizione serrata.

I democratici sono in vantaggio in Alaska con 7 punti, in Texas con 6 punti e in Ohio con 3 punti.

Il Kansas è in parità, e i repubblicani sono in vantaggio in Iowa con un punto.

Questi sondaggi indicano l'insoddisfazione verso Trump, la costosa aggressione di Trump contro l'Iran, il prezzo elevato della benzina e il costo della vita come fattori principali.