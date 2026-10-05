Deputato iracheno: il trasferimento del nostro denaro petrolifero in America è problematico

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Maalouma, Ahmed Al-Mousawi, deputato del parlamento iracheno, ha sottolineato che questo paese non ha problemi a cooperare con aziende americane e non americane, a condizione che i contratti siano redatti sulla base di interessi reciproci e condivisi.

Ha aggiunto: l'Iraq si oppone all'egemonismo delle aziende o dei paesi del mondo, che si tratti dell'America o di altri. L'economia del paese non deve dipendere dalla volontà degli stranieri.

Al-Mousawi ha precisato: uno dei problemi più importanti nelle relazioni tra Iraq e America riguarda il denaro petrolifero iracheno presente in questo paese e le misure che Washington adotta nei confronti di questo denaro. Proprio questa questione ha messo in dubbio l'indipendenza economica dell'Iraq.

Ha detto: il governo iracheno deve agire per porre fine a questa situazione. L'Iraq ha pagato i suoi debiti ed è considerato un paese sovrano. La continuazione di questa situazione può raddoppiare le pressioni esistenti sull'economia del paese. Dopo il ritiro delle forze straniere dall'Iraq, è tempo che anche la sovranità economica sia realizzata.