Il piano di Lieberman contro la Cisgiordania e la creazione di uno Stato palestinese

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Maalouma, una fonte palestinese ha annunciato che Avigdor Lieberman, ex ministro della Guerra del regime sionista e capo del partito Israel Beiteinu, presentando un piano, cerca lo smantellamento completo dell'Autorità palestinese, l'annullamento di ciò che resta degli accordi di Oslo e il controllo completo della Cisgiordania da parte del regime sionista.

Ha aggiunto: questo piano in primo luogo chiude ogni via verso la creazione di uno Stato palestinese e consolida la struttura razzista, genocida e il trasferimento forzato contro i palestinesi.

Lieberman ieri ha proposto che l'amministrazione delle zone A e B in Cisgiordania sia affidata alla Giordania e le zone C a Tel Aviv. Inoltre, il movimento Hamas deve essere completamente annientato e l'amministrazione della Striscia di Gaza affidata a una parte straniera!

Ha inoltre sottolineato la necessità di sforzi per impedire la creazione di uno Stato palestinese in Cisgiordania.