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Yemen: l'amnistia degli ingannati legati al nemico saudita continua

5 ottobre 2026 - 10:47
Codice notizia: 1874013
Source: ABNA24
Yemen: l'amnistia degli ingannati legati al nemico saudita continua

Il presidente del Consiglio politico supremo dello Yemen ha annunciato la continuazione dell'amnistia degli ingannati in questo paese che hanno collaborato con il nemico saudita.

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, Mahdi Al-Mashat, presidente del Consiglio politico supremo dello Yemen, ha sottolineato che l'amnistia degli ingannati presenti nelle file dei mercenari del nemico saudita continua.

Ha aggiunto: chiediamo ai funzionari della provincia di Taiz di attivare il meccanismo di amnistia in questa provincia, come è avvenuto nelle regioni della costa occidentale.

Al-Mashat ha apprezzato gli sforzi degli anziani per tenere Taiz lontana dai complotti del nemico saudita e la vigilanza degli abitanti di questa regione, e ha detto che i suddetti complotti sono pianificati dagli hotel situati a Riad.

Ieri Yahya Sariya, portavoce delle forze armate dello Yemen, ha annunciato l'espulsione dei mercenari e degli elementi legati al nemico saudita dall'est della provincia di Al-Jawf.

Inoltre, le forze yemenite nel corso della giornata di ieri sono riuscite a realizzare progressi strategici nella provincia di Taiz.

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