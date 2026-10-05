Yemen: l'amnistia degli ingannati legati al nemico saudita continua

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, Mahdi Al-Mashat, presidente del Consiglio politico supremo dello Yemen, ha sottolineato che l'amnistia degli ingannati presenti nelle file dei mercenari del nemico saudita continua.

Ha aggiunto: chiediamo ai funzionari della provincia di Taiz di attivare il meccanismo di amnistia in questa provincia, come è avvenuto nelle regioni della costa occidentale.

Al-Mashat ha apprezzato gli sforzi degli anziani per tenere Taiz lontana dai complotti del nemico saudita e la vigilanza degli abitanti di questa regione, e ha detto che i suddetti complotti sono pianificati dagli hotel situati a Riad.

Ieri Yahya Sariya, portavoce delle forze armate dello Yemen, ha annunciato l'espulsione dei mercenari e degli elementi legati al nemico saudita dall'est della provincia di Al-Jawf.

Inoltre, le forze yemenite nel corso della giornata di ieri sono riuscite a realizzare progressi strategici nella provincia di Taiz.