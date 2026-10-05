Il tentativo di Netanyahu di creare una crisi allo scopo di restare al potere

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Maalouma, una fonte palestinese ha annunciato che le statistiche pubblicate dei più recenti sondaggi nei territori occupati indicano che il partito Likud guidato da Netanyahu ha subito una diminuzione di 18-19 seggi parlamentari rispetto ai precedenti 32 seggi.

Secondo questo rapporto, di fronte al partito rivale di Netanyahu, cioè Yesh Atid guidato da Gadi Eisenkot, dispone di 22 seggi.

Questa fonte palestinese ha aggiunto che per formare un gabinetto nel parlamento del regime sionista con 120 seggi bisogna ottenere almeno 61 seggi, ma il campo degli oppositori disporrà di 53 seggi e la coalizione di Netanyahu e degli Haredim di 51-54 seggi.

Ha dichiarato che queste statistiche mostrano che Netanyahu cerca di imporre uno stato di stallo politico per impedire la formazione di una coalizione da parte degli oppositori e restare nel gabinetto per portare avanti le questioni.