Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Abna, la rete americana CNN nel suo rapporto analitico ha sottolineato che la recente affermazione di Trump contro le installazioni nucleari iraniane che sono state prese di mira nel corso dell'anno passato ha suscitato non solo lo stupore e lo sconcerto degli americani comuni, ma anche la sorpresa degli esperti nel campo del programma nucleare iraniano. Trump aveva affermato che queste installazioni erano come fabbriche di produzione di droghe!

James Acton, uno dei direttori del programma di politica nucleare della fondazione Carnegie, ha sottolineato: ho sentito le parole di Trump. È strano. Questo tema è nuovo per me. Per quanto ne so, l'installazione di Fordo non è stata utilizzata per la produzione di droghe, e in precedenza non avevo nemmeno sentito alcuna affermazione al riguardo.

CNN ha aggiunto: è chiaro che Trump ha sbagliato in questo, ma non accetta alcun errore e invece di correggerlo insiste sulla sua posizione. Le parole di Trump sono state pronunciate dopo la sua posizione sulle droghe nella regione del Mar dei Caraibi. Ha avanzato questa affermazione contro l'Iran dopo una lunga giornata e un viaggio dalla Casa Bianca al Texas e poi all'Oklahoma, e per di più via terra.