Ghalibaf: Il Caucaso non deve diventare un luogo di competizione geopolitica delle potenze straniere

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ararat Mirzoyan, ministro degli Esteri armeno, questo pomeriggio (lunedì 13 Mehr) ha incontrato e colloquiato con Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico.

Il presidente del Parlamento, all'inizio di questo incontro, elogiando le posizioni e le azioni del popolo e del governo armeno nell'accompagnare la Repubblica Islamica dell'Iran durante la recente guerra e dopo di essa, ha detto: «Questo accompagnamento da parte di una nazione vicina ha lasciato un buon ricordo nelle menti.»

Il presidente del Consiglio consultivo islamico ha sottolineato: «Oltre alle relazioni bilaterali, ci sono questioni regionali nel Caucaso, tra cui le rotte di trasporto, sulle quali la Repubblica Islamica dell'Iran e l'Armenia possono dialogare.»

Sottolineando che ora più che mai la regione del Caucaso necessita di tranquillità e che ciò deve avvenire attraverso il consolidamento dei confini ufficiali, ha aggiunto: «L'esperienza ha dimostrato che l'interferenza delle potenze extraregionali può causare insicurezza. Ad esempio, nella regione del Golfo Persico si osserva che potenze straniere sono arrivate e alcuni paesi hanno immaginato che questa presenza potesse portare loro sicurezza, ma il risultato è stata l'insicurezza. Queste potenze ambiscono solo alle capacità e alle risorse dei paesi della regione e perseguono i propri interessi.»

Ghalibaf ha detto: «Speriamo che lo scambio di opinioni e la cooperazione sostenibile e progressiva dei due paesi in campo politico ed economico contribuiscano a creare opportunità nei settori del transito, dell'energia e altre questioni, e siano efficaci.»

Il presidente del Consiglio consultivo islamico, sottolineando l'inaffidabilità degli americani in varie questioni, ha osservato: «Gli americani in campo militare contro la Repubblica Islamica dell'Iran non hanno raggiunto nessuno dei loro obiettivi e sono stati sconfitti, e in campo politico hanno mancato agli impegni nell'attuazione del memorandum d'intesa e hanno inflitto un altro colpo alla propria credibilità.»

Secondo questo rapporto, Ararat Mirzoyan, ministro degli Esteri armeno, ha anche definito in questo incontro le relazioni del suo paese con la Repubblica Islamica dell'Iran strategiche e ha detto: «La cooperazione dei governi dei due paesi contribuisce a rafforzare ciò.»

Ha dichiarato: «Le amicizie e le relazioni stabili si creano attraverso l'accompagnamento reciproco nelle difficoltà; in realtà, l'amicizia nei giorni difficili rende le relazioni più solide.»