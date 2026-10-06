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Murphy: Gli americani non vogliono una nuova guerra con l'Iran; Trump ha fallito

6 ottobre 2026 - 11:49
Codice notizia: 1874460
Source: ABNA24
Murphy: Gli americani non vogliono una nuova guerra con l'Iran; Trump ha fallito

Un senatore americano di spicco ha criticato duramente l'intenzione di Trump di riprendere l'aggressione contro l'Iran.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Chris Murphy, senatore americano di spicco, in un colloquio con Al-Jazeera ha sottolineato che la ripresa dell'aggressione contro l'Iran sarebbe indesiderabile per la regione, l'America e la sicurezza globale, e che gli americani non vogliono la continuazione di questa guerra e nessuno sa cosa farà Trump.

Ha aggiunto: La guerra contro l'Iran ha la minore popolarità degli ultimi decenni, e solo il 20 per cento degli americani è d'accordo con essa. Speriamo che le elezioni di metà mandato influenzino questa posizione di Trump.

Murphy ha dichiarato: La via per la riapertura dello Stretto di Hormuz è la fine della guerra. Trump deve pensare alle conseguenze economiche e agli interessi degli alleati dell'America. Speriamo che presto venga raggiunto un accordo. Io impiegherò tutti i miei sforzi come membro del Senato per impedire la ripresa di questa guerra.

Ha detto: Trump non dà importanza alla volontà del popolo americano, cioè alla fine di questa guerra. Non è riuscito a raggiungere nessuno dei suoi obiettivi nella suddetta guerra. È possibile che l'orgoglio di Trump provochi la ripresa di questa guerra. Questo processo non porterà alcun risultato, poiché l'America ha utilizzato le sue riserve strategiche di petrolio e non può sopportare la chiusura dello Stretto di Hormuz per un altro o due mesi.

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