Murphy: Gli americani non vogliono una nuova guerra con l'Iran; Trump ha fallito

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Chris Murphy, senatore americano di spicco, in un colloquio con Al-Jazeera ha sottolineato che la ripresa dell'aggressione contro l'Iran sarebbe indesiderabile per la regione, l'America e la sicurezza globale, e che gli americani non vogliono la continuazione di questa guerra e nessuno sa cosa farà Trump.

Ha aggiunto: La guerra contro l'Iran ha la minore popolarità degli ultimi decenni, e solo il 20 per cento degli americani è d'accordo con essa. Speriamo che le elezioni di metà mandato influenzino questa posizione di Trump.

Murphy ha dichiarato: La via per la riapertura dello Stretto di Hormuz è la fine della guerra. Trump deve pensare alle conseguenze economiche e agli interessi degli alleati dell'America. Speriamo che presto venga raggiunto un accordo. Io impiegherò tutti i miei sforzi come membro del Senato per impedire la ripresa di questa guerra.

Ha detto: Trump non dà importanza alla volontà del popolo americano, cioè alla fine di questa guerra. Non è riuscito a raggiungere nessuno dei suoi obiettivi nella suddetta guerra. È possibile che l'orgoglio di Trump provochi la ripresa di questa guerra. Questo processo non porterà alcun risultato, poiché l'America ha utilizzato le sue riserve strategiche di petrolio e non può sopportare la chiusura dello Stretto di Hormuz per un altro o due mesi.