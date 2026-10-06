Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale New York Times ha riferito che il periodo di influenza della lobby sionista in America è finito. Questa lobby nota come AIPAC è diventata un peso per i politici democratici e una fonte di tensione per gli ebrei americani, e i democratici non accettano il sostegno finanziario di questa lobby.

Secondo questo rapporto, la lobby sionista, dopo decenni del suo potente influsso in America, a causa del sostegno incondizionato al regime sionista e della partigianeria verso i repubblicani, mentre le critiche ai crimini di Israele contro la Striscia di Gaza si sono intensificate, sta perdendo la sua posizione.

In questo rapporto si legge che un tempo, a causa dell'influenza dell'AIPAC, il sostegno incondizionato a Israele al Congresso era una questione normale, ma la guerra di Gaza ha cambiato la situazione e ha ridotto la popolarità del regime. Secondo un sondaggio NBC del 2026, solo il 32 per cento degli elettori americani ha una visione positiva di questo regime.

Secondo questo rapporto, l'AIPAC ha speso milioni di dollari per sconfiggere i candidati democratici che hanno approcci anti-israeliani, ma ha fallito. Alcuni democratici hanno anche dichiarato che non vogliono più ricevere denaro dall'AIPAC perché temono che questa relazione possa influenzare negativamente le loro opzioni elettorali.