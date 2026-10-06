Guterres, senza nominare Israele: La situazione a Gaza è insopportabile

Secondo l'agenzia di stampa hfkh, citando Al-Jazeera, António Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, ha annunciato che si deve realizzare un cessate il fuoco permanente a Gaza tra il regime sionista e Hamas e si deve attuare la seconda fase del piano di pace in questa regione.

Ha aggiunto che è giunto il momento che gli aiuti umanitari entrino in modo esteso nella Striscia di Gaza e che si rispetti il diritto internazionale.

Guterres, senza nominare il regime sionista, ha sottolineato: Dobbiamo creare un processo politico verso la realizzazione di una pace permanente in tutta la regione. Le azioni ostili distruttive contro la Striscia di Gaza hanno lasciato sofferenze indescrivibili per i palestinesi.

Ha dichiarato: Molte persone hanno perso la vita, sono state sfollate, e sono rimaste vaste distruzioni. I civili si trovano ancora in condizioni insopportabili.

Guterres ha anche menzionato le conseguenze dell'operazione "Diluvio di Al-Aqsa" per il regime sionista e la morte di sionisti durante questa operazione e l'ha duramente criticata!