Baqaei: l'operazione di falsa bandiera non nasconde la natura illegale delle guerre dell'America

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ismail Baqaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, dopo aver pubblicato un breve video sulla storia delle operazioni di falsa bandiera dell'America e del regime sionista negli ultimi 7 decenni su uno dei social network, ha scritto: la falsa bandiera è un vecchio trucco: prima metti in scena, poi punta il dito dell'accusa verso un altro, e infine approfitta dei suoi risultati.

Ha aggiunto: In una situazione in cui l'opinione pubblica americana e mondiale è stanca della guerra illegale e aggressiva contro l'Iran, e gli aggressori non hanno alcun modo per giustificare la loro aggressione militare, essi, come «il naufrago che si aggrappa a ogni paglia» (colui che sta annegando si aggrappa a qualsiasi pianta secca per salvarsi), si aggrappano a qualsiasi tavola di menzogna per salvarsi.