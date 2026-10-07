Maggior generale Abdullahi: la Tempesta di Al-Aqsa superava l'immaginazione del regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il maggior generale Abdullahi, capo di stato maggiore delle forze armate e comandante del quartier generale centrale Khatam al-Anbia, in un messaggio in occasione dell'anniversario dell'operazione Tempesta di Al-Aqsa, distruttrice per il nemico, ha dichiarato: questa operazione superava l'immaginazione del falso regime sionista e ha sconvolto i calcoli dei nemici del fronte della resistenza e ha fatto tremare i sionisti.

Ha aggiunto: il 7 ottobre ha trasformato la strategia difensiva del fronte della resistenza in una strategia offensiva per la legittima difesa del popolo palestinese e della terra a loro appartenente, e ha accelerato il declino del regime usurpatore, infanticida e tirannico sionista.

Il maggior generale Abdullahi ha proseguito: i nemici della umma islamica, in particolare i sionisti criminali e senza patria, devono sapere che le gesta eroiche dei martiri del fronte della resistenza, in particolare gli altissimi martiri Haj Qasem Soleimani, Seyed Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar, continueranno e segneranno la fine del regime di occupazione di Qods.