Ghalibaf: lo spettro del terrore attende l'economia dell'America

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico, in reazione alle dichiarazioni del ministro del Tesoro dell'America, pubblicando un meme economico, ha scritto: «Sei pronto a farti possedere l'anima?»

In questa immagine, grafici del prezzo del petrolio e del diesel fino alla fiducia dei consumatori e al potere d'acquisto della casa, hanno formato insieme la forma di uno spettro; con l'allusione che per spaventarsi non è necessario aspettare Halloween; a volte basta aprire la pagina dell'economia!

Nell'immagine si vede David Zervos, il nuovo consigliere speciale di Bessent e sostenitore del taglio dei tassi d'interesse; proprio colui che aveva detto che non si taglierà i capelli finché la Federal Reserve non abbasserà il tasso d'interesse!