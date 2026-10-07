Sardar Javani: la nazione iraniana ha ottenuto una vittoria strategica nella guerra contro l'America

Secondo il corrispondente di Abna, il Sardar Yadollah Javani ha dichiarato martedì sera in un raduno della popolazione di Bandar Abbas: il nemico all'inizio della guerra pensava che con un attacco lampo e una guerra intensa, entro due o tre giorni avrebbe rovesciato la Repubblica Islamica, messo fuori servizio le strutture di difesa e sicurezza e diviso l'Iran e imposto il suo dominio al paese, ma nei suoi calcoli non aveva riconosciuto la nazione iraniana.

Il vice capo per gli affari politici del comando supremo dei Guardiani della Rivoluzione, riferendosi agli sviluppi dopo la guerra del Ramadan, ha dichiarato: il nemico ha iniziato la guerra con l'obiettivo di indebolire e far crollare la Repubblica Islamica, ma oggi, secondo il riconoscimento e il giudizio di molti nel mondo, l'Iran islamico è più forte di prima della guerra.

Javani ha aggiunto: il nemico pensava che con un attacco militare potesse realizzare il risultato desiderato, ma la nazione iraniana ha resistito, ha dato martiri e ha resistito e infine ha ottenuto una vittoria strategica; al contrario, l'America e il fronte dell'arroganza hanno subito una sconfitta.

Dichiarando che l'accettazione di questa sconfitta è difficile per il fronte opposto, ha continuato: la sconfitta in questa guerra non è stata solo una sconfitta dell'America, ma i paesi occidentali, il regime sionista e gli alleati dell'America hanno anche affrontato in questa confronto un risultato contrario ai loro obiettivi iniziali.

Ha sottolineato: l'America negli ultimi quattro decenni ha anche ripetutamente esercitato tali pressioni contro la nazione iraniana, ma questa nazione ha dimostrato di resistere alle pressioni.

Javani in conclusione ha sottolineato: la guerra nel campo militare è stata accompagnata dalla sconfitta del nemico e dalla vittoria decisiva della nazione iraniana, ma il nemico, a causa dell'ampiezza del fronte opposto, considera difficile l'accettazione di questa sconfitta e per questo motivo cerca di perseguire i suoi obiettivi utilizzando gli strumenti della guerra ibrida.