Abu Obeida: l'operazione Tempesta di Al-Aqsa è stata un capolavoro militare

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Abu Obeida, portavoce delle brigate Qassam, branca militare di Hamas, ha sottolineato: sono passati tre anni dall'operazione sacra; il giorno in cui le mani degli uomini hanno distrutto per sempre la dottrina di sicurezza degli occupanti. Non è rimasto più nulla né della deterrenza, né dell'avvertimento, né della vittoria finale. Inviamo un saluto pieno di dignità e orgoglio agli eroi e ai martiri di questa operazione sacra, dai suoi comandanti ai soldati e al grande popolo palestinese.

Ha aggiunto: o grande popolo di Gaza, è stato pagato un prezzo elevato ma la vostra azione è stata grande. Le generazioni future vi ricorderanno come i grandi e i cambiatori del volto della storia e delle equazioni del mondo, difensori dell'onore della umma e dei suoi santuari in questo punto geografico piccolo e assediato; una regione che ha risvegliato la coscienza dei liberi e ha svergognato tutti coloro che hanno collaborato con gli occupanti.

Abu Obeida ha precisato: il 7 ottobre è stato un capolavoro militare di cui amico e nemico riconoscono la grandezza della pianificazione e dell'esecuzione e il genio dell'inganno strategico utilizzato. Le forze di resistenza hanno utilizzato tutte le opportunità per innovare in questa operazione, incluso l'autocompiacimento di Netanyahu e il suo orgoglio nel sottovalutare il nemico.

Ha detto: la Palestina non dimenticherà mai i suoi sostenitori, in particolare coloro che hanno sacrificato il loro sangue su questa strada. La profanazione della moschea Al-Aqsa e il dolore di Gaza devono risvegliare tutti. Il coraggio e l'onore del Sudan e della Libia non sono inferiori a quelli dello Yemen, del Libano, dell'Iraq e dell'Iran. Quando tutti hanno visto cosa hanno fatto semplici droni al nemico, cosa accadrà se anche il fronte occidentale si aprirà contro di lui?