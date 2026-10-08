Hojat al-Islam Qomi: Non smetteremo di parlare del 7 ottobre

Secondo il corrispondente di Abna, Hojat al-Islam Mohammad Qomi, capo dell'Organizzazione di Propaganda Islamica, sulla sua pagina personale nel social network Virasti, commemorando il 7 ottobre, anniversario dell'operazione Tempesta di Al-Aqsa, ha scritto: Non smetteremo di parlare del Giorno di Dio del 7 ottobre. L'ombra pesante della paura di esso non abbandona il regime sionista. Si dimenano per rattoppare la loro vita con lo spargimento di sangue e sull'ottavo fronte (le bugie e le narrazioni mediatiche); ma affondano sempre più nella palude della distruzione.

Pace e benedizione di Dio al martire Yahya Sinwar e ai suoi sostenitori e mujaheddin nella Tempesta di Al-Aqsa, che ha detto: «Non c'è pace né negoziato; o vinciamo o avviene Karbala.»