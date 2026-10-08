La Tempesta di Al-Aqsa ha riportato la questione palestinese al centro delle equazioni globali

Mahdi Shakibai, in un'intervista, rispondendo alla domanda su quanto, a suo avviso, l'operazione Tempesta di Al-Aqsa abbia cambiato le equazioni politiche e di sicurezza della regione e quali sviluppi possano essere considerati le sue conseguenze più importanti, ha dichiarato: La Tempesta di Al-Aqsa ha cambiato le equazioni in corso — dagli sforzi di alcuni paesi per normalizzare le relazioni nella regione senza risolvere la questione palestinese — al ritorno della questione palestinese al centro delle equazioni regionali e globali.

Ha continuato: Con l'aiuto degli americani e di alcuni paesi della regione, si era formato un corrente che cercava, senza coinvolgere i palestinesi in un grande problema, attraverso i paesi arabi, di portare avanti il processo di normalizzazione delle relazioni con il regime sionista, per affrontare la questione palestinese nella fase successiva.

Shakibai ha aggiunto: La Tempesta di Al-Aqsa ha messo fuori uso questo processo e ha fermato gli sforzi volti a far cadere nell'oblio la questione palestinese, e ha fatto sì che la Palestina tornasse al centro dell'attenzione regionale e globale.

Ha detto: L'effetto più importante dell'operazione del 7 ottobre è stato quello di mettere in discussione l'immagine di un ordine stabile nella regione che il regime sionista e i suoi sostenitori occidentali presentavano.

Il membro della Società per la difesa della Palestina ha sottolineato: La questione palestinese, che si cercava di spingere ai margini degli sviluppi regionali, è tornata ancora una volta al centro della politica regionale e internazionale.

La guerra di Gaza ha aumentato il costo della normalizzazione con il regime sionista

Rispondendo alla domanda se si possa dire che una delle conseguenze più importanti della Tempesta di Al-Aqsa sia stata la sospensione o il rallentamento del processo di normalizzazione delle relazioni dei paesi arabi con il regime sionista, e quanto la guerra di Gaza abbia influenzato questo processo, ha detto: Almeno nel campo dell'espansione della normalizzazione, si può dire che questo processo è stato fermato o fortemente rallentato, e l'impatto della guerra di Gaza in questo ambito è stato del tutto evidente.

Shakibai ha continuato: Prima dell'operazione Tempesta di Al-Aqsa, i negoziati sulla normalizzazione delle relazioni tra l'Arabia Saudita e il regime sionista erano in corso, ma dopo questa operazione, questo processo si è fermato o si è complicato.