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Consultazioni di un alto funzionario militare giordano con il comandante delle forze terrestri del CENTCOM

8 ottobre 2026 - 10:13
Codice notizia: 1875320
Source: ABNA24
Consultazioni di un alto funzionario militare giordano con il comandante delle forze terrestri del CENTCOM

Il capo di stato maggiore interforze dell'esercito giordano ha incontrato oggi ad Amman, capitale del paese, il comandante delle forze terrestri del CENTCOM e la sua delegazione al seguito.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Rai, Majdi Mohammad Al-Harasiss, capo di stato maggiore interforze dell'esercito giordano, e Kevin Leahy, comandante delle forze terrestri del CENTCOM, hanno esaminato le modalità per approfondire il partenariato militare alla luce degli sviluppi regionali.

Al-Harasiss ha accolto mercoledì «Kevin Leahy», comandante delle forze terrestri del Comando centrale americano, e la sua delegazione al seguito, e insieme hanno discusso e scambiato opinioni sulle modalità di sviluppo della cooperazione e del coordinamento militare tra le forze armate dei due paesi, nonché sull'espansione dei partenariati esistenti nei settori della difesa, con l'obiettivo di rafforzare gli sforzi comuni per sostenere la sicurezza e la stabilità regionali.

D'altra parte, «Leahy» ha elogiato il ruolo centrale e vitale del Regno di Giordania e delle sue forze armate nel consolidamento della stabilità e della sicurezza a livello regionale e internazionale.

Questo incontro si è svolto alla presenza di un gruppo di comandanti e ufficiali superiori delle forze armate giordane e dell'addetto militare americano ad Amman.

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