Consultazioni di un alto funzionario militare giordano con il comandante delle forze terrestri del CENTCOM

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Rai, Majdi Mohammad Al-Harasiss, capo di stato maggiore interforze dell'esercito giordano, e Kevin Leahy, comandante delle forze terrestri del CENTCOM, hanno esaminato le modalità per approfondire il partenariato militare alla luce degli sviluppi regionali.

Al-Harasiss ha accolto mercoledì «Kevin Leahy», comandante delle forze terrestri del Comando centrale americano, e la sua delegazione al seguito, e insieme hanno discusso e scambiato opinioni sulle modalità di sviluppo della cooperazione e del coordinamento militare tra le forze armate dei due paesi, nonché sull'espansione dei partenariati esistenti nei settori della difesa, con l'obiettivo di rafforzare gli sforzi comuni per sostenere la sicurezza e la stabilità regionali.

D'altra parte, «Leahy» ha elogiato il ruolo centrale e vitale del Regno di Giordania e delle sue forze armate nel consolidamento della stabilità e della sicurezza a livello regionale e internazionale.

Questo incontro si è svolto alla presenza di un gruppo di comandanti e ufficiali superiori delle forze armate giordane e dell'addetto militare americano ad Amman.