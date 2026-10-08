Mamdani: Il nostro denaro delle tasse viene usato per finanziare i crimini di guerra di Israele

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando ABC News, Zohran Mamdani, sindaco di New York, ha emesso oggi mercoledì una dichiarazione in occasione del terzo anniversario della gloriosa operazione Tempesta di Al-Aqsa.

Il sindaco di New York ha criticato duramente le azioni del regime sionista e le ha definite genocidio.

Nella sua dichiarazione di mercoledì si legge che questa sofferenza non è iniziata quel giorno né è finita quel giorno, ma «è continuata con il genocidio distruttivo e continuo di Israele a Gaza». Questa sofferenza non è iniziata quel giorno e non è finita quel giorno; è continuata con il genocidio distruttivo e continuo di Israele a Gaza; un genocidio durante il quale più di 74.000 palestinesi, tra cui più di 21.000 bambini, sono stati uccisi (martirizzati). Anche dopo il presunto cessate il fuoco, più di altri 1.400 palestinesi hanno perso la vita. Questa sofferenza è stata aggravata con ogni bomba che Israele sgancia sulle ambulanze in attesa davanti agli ospedali, con ogni attacco di droni che prende di mira edifici residenziali o giornalisti, e con ogni carico di aiuti alimentari respinto ai valichi di frontiera. Molti newyorkesi sono presi da questo straziante dolore, e noi piangiamo al loro fianco; mentre sappiamo che il nostro denaro delle tasse viene usato per finanziare questi crimini di guerra. Dopo 3 anni, non dobbiamo accettare un mondo in cui l'occupazione e l'apartheid continuano, i crimini di guerra rimangono senza risposta e il nostro governo federale, con ogni carico di armi, rimane complice di questi crimini.