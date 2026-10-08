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Consultazioni di un alto funzionario militare saudita con il comandante delle forze navali del CENTCOM

8 ottobre 2026 - 10:15
Codice notizia: 1875324
Source: ABNA24
Consultazioni di un alto funzionario militare saudita con il comandante delle forze navali del CENTCOM

Il capo di stato maggiore della marina saudita ha incontrato e colloquiato con un alto funzionario militare navale americano.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Sharq, Muhammad Al-Ghuraibi, capo di stato maggiore della marina saudita, ha incontrato mercoledì Kurt Renshaw, comandante delle forze navali del CENTCOM e comandante della Quinta flotta di questo paese.

Il Ministero della Difesa saudita ha annunciato che le due parti in questo incontro hanno discusso della cooperazione navale tra i due paesi.

Le due parti hanno sottolineato l'importanza di questa cooperazione nel senso di garantire interessi comuni e rafforzare la sicurezza marittima e la libertà di navigazione nella regione.

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