Eslami: Non abbandoniamo l'arricchimento; non consegniamo l'uranio

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Eslami, capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, questa sera a margine della cerimonia commemorativa della madre del capo dell'Organizzazione per la pianificazione e il bilancio, ha dichiarato: L'arricchimento è parte integrante del processo nucleare e non lo abbandoneremo in alcun modo. È mai possibile che tu non abbia il punto di partenza del processo e poi pretenda di avere un'industria nucleare? L'industria nucleare è il motore propulsore della scienza e della tecnologia.

Ha proseguito: Gli stessi americani e questo stesso presidente attuale, nel documento di sviluppo nazionale, sicurezza nazionale e difesa nazionale del loro paese, hanno posto la tecnologia nucleare in priorità di sviluppo, e tutti i paesi stanno perseguendo acceleratamente i loro programmi nucleari.

Il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica ha precisato: Questi sono inganni e bugie. Ciò che è certo è il progresso di una nazione; la nazione iraniana non è una nazione arretrata, è una nazione di primo livello e una nazione di talento.

Eslami ha detto: L'Iran è un paese con grande potenziale. Il diritto al progresso e alle frontiere della conoscenza è il diritto della nazione iraniana e non ci tiriamo indietro.

Il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran ha inoltre sottolineato: Non consegniamo l'uranio; non ci sono notizie del genere.