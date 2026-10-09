Baghai: La distorsione della realtà non nasconde le violazioni degli accordi da parte degli Stati Uniti

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Affari esteri, in risposta all'affermazione di Marco Rubio, segretario di Stato americano, secondo cui «l'Iran ha perso più volte l'opportunità di un accordo», ha dichiarato: La distorsione dei fatti storici non può allontanare dalla mente dell'opinione pubblica la realtà delle ripetute violazioni degli accordi da parte degli Stati Uniti.

Baghai, sottolineando le ripetute mancanze di parola degli Stati Uniti, tra cui il ritiro unilaterale dall'accordo nucleare nel 2018, la distruzione dei processi diplomatici e l'aggressione militare contro l'Iran durante i negoziati e successivamente la violazione dell'intesa del 18 giugno, ha considerato gli Stati Uniti responsabili dell'insicurezza esistente nella regione e delle sue conseguenze economiche negli Stati Uniti e nel mondo, e ha sottolineato: La proiezione e le dichiarazioni oscillanti non possono offuscare la richiesta dell'opinione pubblica americana e mondiale di chiamare a rispondere i responsabili della guerra illegale e dei crimini commessi.

La risposta dell'Iran alle proposte americane sarà presentata attraverso i mediatori

Il portavoce del Ministero degli Affari esteri, inoltre, in risposta a una domanda sugli ultimi sviluppi nei negoziati Iran-USA, ha dichiarato: Le considerazioni e le condizioni della Repubblica islamica dell'Iran per porre fine alla guerra imposta su tutti i fronti e riportare la sicurezza nella regione del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz sono state spiegate in modo chiaro e deciso, e alle proposte della controparte sarà data la risposta necessaria attraverso i mediatori.

Baghai ha precisato: Lo scambio di messaggi tra Iran e Stati Uniti avviene attraverso i mediatori.