Gli Stati Uniti e il regime sionista sono i nemici più criminali dell'epoca contemporanea

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masira, il leader del movimento Ansarallah dello Yemen, in un discorso in occasione del decimo anniversario del grande massacro noto come «crimine della sala», in cui una cerimonia funebre a Sanaa è stata presa di mira da un attacco aereo dell'esercito saudita, lasciando decine di martiri e feriti, ha esaminato gli ultimi sviluppi nello Yemen e nella regione.

Il regime sionista e gli Stati Uniti sono i nemici più criminali dell'epoca contemporanea

Seyed Abdul-Malik Badruddin al-Houthi in questo discorso ha detto: I nemici aumentano la loro ribellione, il loro crimine, la loro oppressione e la loro tirannia, e nella nostra epoca, il nemico sionista, gli Stati Uniti e gli altri sostenitori di questo regime, sono tra gli esempi più prominenti di questi crimini. Anche gli aggressori sauditi sono tra gli esempi più prominenti dei nemici più ostinati dell'epoca contemporanea e sulla nostra scena araba e islamica. Il regime saudita si presenta come portatore della bandiera dell'Islam e ha posto l'espressione del monoteismo sulla sua bandiera nazionale, mentre la spada di questa bandiera è sguainata solo contro il nostro popolo. La spada presente sulla bandiera dell'Arabia Saudita non è mai stata brandita contro i nemici della Umma e non ha nemmeno mai preso posizione contro di loro. Quando gli aggressori sauditi hanno anche solo una volta preso una posizione militare contro gli Stati Uniti e Israele?

La spada presente sulla bandiera saudita non è mai stata brandita contro i nemici della Umma

Al-Houthi ha proseguito: Il nemico saudita, nel determinare gli obiettivi attaccati, si affida agli Stati Uniti e all'Inghilterra. Il metodo dell'Arabia Saudita nell'aggressione contro lo Yemen si basa su un approccio sionista, diabolico e oppressivo che è in contraddizione con i valori e gli insegnamenti dell'Islam, i valori innati e il diritto internazionale. Le formazioni militari che il nemico saudita addestra trattano i prigionieri in modo barbaro che non ha alcun legame con gli insegnamenti e i valori dell'Islam e anche con i costumi innati del popolo yemenita. Le scene che ogni spettatore osserva sono scene dolorose di donne, bambini, martiri e feriti e le loro famiglie in lutto per le azioni aggressive saudite. Il crimine del nemico saudita contro la famiglia di Ali Adli a Hajjah ha completamente annientato una famiglia e l'aggressore saudita continua a commettere crimini anche in altre province. Il nemico saudita prende di mira i cittadini nelle loro case e nei loro mercati, come nella regione di Mafraq Mawiya. I mercati sono luoghi di raduno e incontro delle persone e non c'è alcuna ambiguità tra case e mercati e fronti di battaglia.