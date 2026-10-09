Sollevazione globale contro i crimini del regime sionista a Gaza

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, la coalizione globale per il sostegno alla Palestina, emanando una dichiarazione, ha annunciato che da oggi venerdì e per tre giorni iniziano le attività della campagna internazionale per dichiarare il sostegno al popolo palestinese oppresso nel terzo anniversario dell'aggressione alla Striscia di Gaza.

Secondo questo rapporto, la suddetta coalizione ha chiesto a tutte le nazioni, i movimenti popolari e le istituzioni giuridiche di essere potentemente presenti in queste attività coordinate in tutto il mondo durante i giorni di venerdì, sabato e domenica e di gridare la necessità della cessazione del genocidio da parte del regime sionista.

Questa coalizione ha sottolineato: Trasformate le strade, i parlamenti e lo spazio virtuale in un luogo per dichiarare il sostegno alla Palestina e la necessità di porre fine all'occupazione israeliana. Non permettete che il passare di tre anni di massacri, distruzione e aggressione porti alla normalizzazione di questi crimini. L'immunità politica di Israele nei consessi internazionali da parte dei governi occidentali, in particolare gli Stati Uniti, deve essere fermata.

La coalizione globale a sostegno della Palestina è una coalizione popolare che è stata formata nel 2025 a Londra con la partecipazione di personalità parlamentari e giuridiche di spicco.