Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Manar, la portaerei usurata Abraham Lincoln, dopo una lunga missione, ha attraccato sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Le famiglie dei militari stanziati su questa portaerei nel porto di San Diego nello stato della California, dopo circa un anno attendevano di vederli, poiché in precedenza erano stati pubblicati numerosi rapporti riguardanti la condizione psicologica sfavorevole di questi militari e i tentativi di suicidio.

La portaerei Lincoln nel novembre 2025 ha lasciato la California in direzione del Mar Cinese Meridionale, e successivamente è stata inviata nella regione per partecipare all'aggressione contro l'Iran.

La missione di oltre 250 giorni di questa portaerei nelle acque della regione ha causato la sua usura e la creazione di condizioni psicologiche sfavorevoli per i militari americani, tanto che diversi di loro hanno tentato il suicidio.