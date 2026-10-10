Baqerzadeh: Il popolo iraniano non rinuncerà al proprio futuro

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Ali Asghar Baqerzadeh, durante la riunione dei giovani rappresentanti dell'Unione interparlamentare mondiale (IPU) che si tiene ad Arusha, in Tanzania, sottolineando che i giovani plasmano il futuro del mondo, ha dichiarato: Oggi parlo a nome di una generazione che vuole vivere, imparare, fare sport, formare una famiglia e costruire un futuro migliore

Il rappresentante del popolo di Babolsar e Fereydunkenar nel Consiglio consultivo islamico, affermando che una delle basi più importanti del buon governo è ascoltare la voce del popolo, ha aggiunto: Oggi in questa riunione sono la voce dei giovani dell'Iran e sollevo le loro domande sui diritti umani, la sicurezza, lo sviluppo e il futuro della giovane generazione

Baqerzadeh, riferendosi agli attacchi degli Stati Uniti e del regime sionista contro centri civili in Iran, ha dichiarato: Quando ospedali, centri di soccorso e Mezzaluna Rossa, università e infrastrutture vitali del paese vengono attaccati e le persone affrontano sanzioni su medicine e attrezzature mediche, sorge la domanda: dov'è il posto dei diritti umani

Ha continuato: Come si può parlare di empowerment delle società mentre le infrastrutture appartenenti al popolo e al futuro dei giovani vengono prese di mira? Come si può parlare di pari opportunità per i giovani quando la speranza di un paziente di continuare a vivere è a rischio, il futuro della scienza e della conoscenza di una generazione viene danneggiato e il diritto di una nazione allo sviluppo e al progresso è minacciato

Il giovane rappresentante dell'Iran in questa riunione, ponendo la domanda «È questo davvero il mondo che intendiamo costruire per la prossima generazione?», ha sottolineato la necessità che la comunità internazionale presti attenzione alle conseguenze umanitarie e di sviluppo degli attacchi alle infrastrutture civili

Baqerzadeh, continuando a criticare le azioni degli Stati Uniti e del regime sionista, ha dichiarato: Questi attacchi non possono essere semplicemente definiti un errore di calcolo o un errore umano. Secondo le sue parole, anche i rapporti di accertamento dei fatti hanno dimostrato che queste azioni erano intenzionali e mirate e hanno preso di mira la sicurezza, la dignità umana, il diritto alla vita del popolo iraniano e il percorso di sviluppo e progresso del paese