Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, nel testo dell'avviso dell'organismo delle vie navigabili del Golfo Persico si legge: «In considerazione di alcune segnalazioni di abusi con domini falsificati, si sottolinea che tutta la corrispondenza del PGSA avviene tramite posta elettronica e con il dominio PGSA.ir e gli altri domini sono privi di validità»
Avviso dell'organismo delle vie navigabili del Golfo Persico riguardante l'esistenza di domini falsificati
10 ottobre 2026 - 22:47
Codice notizia: 1876273
Source: ABNA24
L'organismo delle vie navigabili del Golfo Persico ha emesso un avviso importante riguardante l'esistenza di domini falsificati
Il tuo commento