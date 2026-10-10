Avviso dell'organismo delle vie navigabili del Golfo Persico riguardante l'esistenza di domini falsificati

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, nel testo dell'avviso dell'organismo delle vie navigabili del Golfo Persico si legge: «In considerazione di alcune segnalazioni di abusi con domini falsificati, si sottolinea che tutta la corrispondenza del PGSA avviene tramite posta elettronica e con il dominio PGSA.ir e gli altri domini sono privi di validità»