Mohajerani: La falsificazione della storia non diminuisce lo splendore della nazione iraniana

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Fatemeh Mohajerani, in reazione all'affermazione di Marco Rubio, segretario di Stato americano, sulla civiltà iraniana, ha scritto sulla sua pagina personale: «L'Iran è il nome alto di una civiltà che, con la saggezza, la cultura e la tolleranza dei suoi popoli, ha attraversato migliaia di anni

Né la falsificazione della storia può diminuire lo splendore di questa nazione, né gli assassinii ciechi possono piegare la statura di questa terra. L'Iran è rimasto grande e rimarrà grande grazie al sostegno della sua cultura e della sua nazione»