Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il sito sionista Tilm, pubblicando un articolo di Yosef Zaira, ha sottolineato che i racconti mediatici diffusi nel regime sionista riguardo alla resistenza economica e agli indicatori positivi della borsa non sono veritieri e sono fuorvianti

Secondo questo rapporto, la propaganda mediatica del regime sionista riguardo al miglioramento delle condizioni economiche, e ciò all'ombra delle guerre continue dal 2023, viene utilizzata come copertura per giustificare queste guerre. Mentre l'economia del regime ha subito colpi e perdite pesanti

Aumento dei costi e balzo senza precedenti del deficit di bilancio

I costi diretti della guerra hanno causato un aumento multiplo delle spese militari nel regime sionista. Questo aumento significa un incremento annuale delle spese di 55 miliardi di shekel; cioè un onere finanziario aggiuntivo di 5 mila shekel per ogni sionista e 15 mila shekel per ogni famiglia israeliana all'anno

Inoltre, il deficit di bilancio generale è aumentato in modo senza precedenti. Questa cifra, che nel 2022 era solo dell'1,8 per cento, nel 2023 ha raggiunto il 7,1 per cento e nel 2024 è aumentata al 9 per cento

Il debito pubblico è inoltre aumentato dal 60,5 per cento al 68,5 per cento del PIL

Il gabinetto del regime sionista, per compensare queste condizioni, ha proceduto all'aumento delle imposte indirette e alla riduzione del bilancio dei servizi pubblici urbani come la sanità e l'istruzione

La crisi economica nel regime non si limita al bilancio diretto, ma comprende anche i costi indiretti derivanti dalla diminuzione della domanda e dall'approfondimento della recessione economica. In questo articolo si fa riferimento a una terza dimensione che era nascosta e non visibile nei grafici del mercato azionario. Questi costi comprendono la perdita di capitale umano e l'aumento dei rischi che ostacolano gli investimenti