Perché lo Yemen ha ampliato la sua banca di obiettivi in Arabia Saudita?

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il sito di notizie Al-Masirah, ponendo la domanda «perché le forze armate dello Yemen nelle condizioni attuali hanno ampliato la portata della loro banca di obiettivi in Arabia Saudita», ha scritto che le forze armate dello Yemen, nel quadro dell'equazione «assedio contro assedio», sviluppano le loro operazioni qualitative ampliando il divieto aereo contro il nemico saudita.

Chiusura di importanti aeroporti dell'Arabia Saudita

I dati del sito «FlightRadar» hanno mostrato che dalla notte scorsa i voli presso l'aeroporto internazionale Re Fahd nella città di Dammam, nell'est dell'Arabia Saudita, sono stati interrotti. Questo sito non ha menzionato le ragioni di questa interruzione, ma attivisti e media internazionali hanno pubblicato rapporti sulla presenza di minacce contro questo aeroporto.

Secondo i dati attuali, gli sviluppi indicano un ampliamento delle operazioni dello Yemen in profondità nel territorio del nemico saudita; un'azione il cui obiettivo è ampliare la portata degli obiettivi verso gli aeroporti e nel senso dell'intensificazione della pressione aerea in risposta all'assedio che l'Arabia Saudita ha imposto allo Yemen.

Ciò avviene mentre i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Riyadh rimangono ancora interrotti a seguito dei ripetuti attacchi missilistici e con droni delle forze armate dello Yemen.