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Dichiarazione di prontezza delle tribù yemenite ad affrontare il nemico saudita

11 ottobre 2026 - 11:47
Codice notizia: 1876571
Source: ABNA24
Dichiarazione di prontezza delle tribù yemenite ad affrontare il nemico saudita

Le tribù stanziate nelle province di Saada e Hajjah hanno sottolineato la loro prontezza ad affrontare il nemico saudita e a porre fine all'assedio di questo paese.

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Maalomah, le tribù delle regioni di Razih, Shada e Ghamr nella provincia di Saada, tenendo una riunione allargata, hanno sottolineato la loro elevata prontezza ad affrontare le aggressioni del nemico saudita.

Hanno precisato che sono pronte a eseguire gli ordini di Abdul-Malik al-Houthi, leader dello Yemen, per concludere la battaglia contro i nemici. I crimini dei sauditi nelle zone di confine dello Yemen indicano la loro sconfitta sui campi di battaglia.

In questa riunione è stato sottolineato il sostegno alle forze armate dello Yemen contro gli aggressori e gli occupanti.

Inoltre, nella provincia di Hajjah, le tribù della regione di Al-Miftah durante la loro riunione hanno annunciato una mobilitazione generale per affrontare le aggressioni del nemico saudita e porre fine all'assedio ingiusto dello Yemen.

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