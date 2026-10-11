Dichiarazione di prontezza delle tribù yemenite ad affrontare il nemico saudita

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Maalomah, le tribù delle regioni di Razih, Shada e Ghamr nella provincia di Saada, tenendo una riunione allargata, hanno sottolineato la loro elevata prontezza ad affrontare le aggressioni del nemico saudita.
Hanno precisato che sono pronte a eseguire gli ordini di Abdul-Malik al-Houthi, leader dello Yemen, per concludere la battaglia contro i nemici. I crimini dei sauditi nelle zone di confine dello Yemen indicano la loro sconfitta sui campi di battaglia.
In questa riunione è stato sottolineato il sostegno alle forze armate dello Yemen contro gli aggressori e gli occupanti.
Inoltre, nella provincia di Hajjah, le tribù della regione di Al-Miftah durante la loro riunione hanno annunciato una mobilitazione generale per affrontare le aggressioni del nemico saudita e porre fine all'assedio ingiusto dello Yemen.
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