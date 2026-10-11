Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, un funzionario yemenita responsabile ha dichiarato all'emittente Al-Mayadeen che l'Arabia Saudita sta mettendo sotto pressione le forze da essa sostenute, senza badare ai costi e alle perdite, per ottenere avanzamenti sul campo.

Questa fonte ha dichiarato: a causa dell'elevato numero di morti e feriti, il malcontento è aumentato tra le forze legate all'Arabia Saudita.

Ha aggiunto che finora oltre 400 mercenari sauditi sono stati uccisi o feriti nella regione di Ras al-Ara nella provincia di Lahj nel sud dello Yemen, tra i quali si vedono anche alcuni comandanti legati al governo di Riyadh.

Questa fonte responsabile yemenita ha anche dichiarato che il fallimento dei sistemi di difesa aerea dell'Arabia Saudita ha spinto Riyadh a esercitare pressione sulle proprie forze per ottenere avanzamenti anche a costo di subire perdite.

Secondo questa fonte, l'Arabia Saudita è stata colta di sorpresa dal volume e dalla precisione dei missili yemeniti.

In conclusione, riferendosi alle preoccupazioni sulla prolungazione della guerra, ha detto che alcune aziende e investitori stanno già pensando di uscire dall'Arabia Saudita.