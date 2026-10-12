Situazione catastrofica dell'Arabia Saudita di fronte allo Yemen; la credibilità di Riyadh è distrutta

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando il Daily Star, l'Arabia Saudita ha speso somme enormi per acquistare armi avanzate, ma le operazioni riuscite delle forze armate yemenite, in particolare l'attacco all'aeroporto di Riyadh, hanno rivelato la debolezza di questo paese.

Durante il più violento attacco all'Arabia Saudita in oltre un decennio, sabato è stato preso di mira l'aeroporto di Riyadh, con il risultato di 13 morti e oltre 300 feriti. Questo attacco ha indotto vari paesi ad avvertire i propri cittadini di stare lontani da questo aeroporto.

L'incapacità dell'Arabia Saudita come importatore di equipaggiamento militare

I ripetuti attacchi missilistici e con droni dello Yemen hanno danneggiato la credibilità dell'Arabia Saudita come paese stabile nonostante le enormi risorse petrolifere. Questi attacchi delle forze armate yemenite hanno messo sotto pressione i sistemi di difesa aerea dell'Arabia Saudita e probabilmente riducono le scorte di missili intercettori di questo paese; missili di cui i rapporti segnalano una carenza in tutto il mondo.

I missili yemeniti in diversi casi hanno superato i sistemi di difesa dell'Arabia Saudita durante attacchi contro impianti petroliferi e aeroporti, incluso l'aeroporto di Riyadh.

Andreas Krieg, della società di consulenza sul rischio MENA Analytica con sede a Londra, ha detto: Persino un sistema multistrato composto da Patriot, THAAD, caccia e altri sensori non può creare una cupola impenetrabile sopra un paese delle dimensioni dell'Arabia Saudita, con un'area di circa 2,2 milioni di chilometri quadrati. L'Arabia Saudita deve proteggere continuamente Riyadh, aeroporti, impianti petroliferi, basi militari e un vasto volume di infrastrutture critiche.