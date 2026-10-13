Gharib-Abadi: l'Iran accoglie con favore la diplomazia

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Kazem Gharib-Abadi, vice ministro per gli Affari giuridici e internazionali del Ministero degli Affari Esteri del nostro paese, in un'intervista con l'emittente Al-Arabi ha aggiunto: Teheran sta finalizzando la propria risposta alle osservazioni e ai punti di vista della parte americana riguardo al piano presentato dall'Iran a New York.

Egli, sottolineando che l'Iran annuncerà la propria opinione dopo consultazioni tramite mediatori, ha detto: Teheran resta pronta per la diplomazia a condizione che i contenuti proposti siano reali.

Gharib-Abadi ha precisato: l'Iran ha sempre accolto con favore la diplomazia e in questo ambito e in quello del dialogo non è venuto meno con nessuna parte.

Ha detto: la preparazione dell'Iran a difendersi e a combattere non è inferiore alla preparazione del paese a negoziare.

Il vice ministro per gli Affari giuridici e internazionali del Ministero degli Affari Esteri ha dichiarato: la continuazione della partecipazione ai colloqui dimostra la flessibilità politica e l'impegno di Teheran verso il processo diplomatico, e anche gli Stati Uniti devono tornare ad adempiere ai propri obblighi.

Gharib-Abadi, proseguendo nel sottolineare che Teheran non ha violato nessuno dei propri obblighi, ha aggiunto: Washington non ha rispettato i propri obblighi ai sensi del memorandum d'intesa di Islamabad e deve adottare misure compensative in merito.

Ha precisato: finché la parte americana ha completamente violato tutti i propri obblighi, non ci si deve aspettare che l'Iran mostri maggiore flessibilità in questo ambito.