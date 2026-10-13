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Bazrpash: tutta la reputazione di Trump sta venendo distrutta davanti agli occhi del mondo

13 ottobre 2026 - 12:17
Codice notizia: 1877517
Source: ABNA24
Bazrpash: tutta la reputazione di Trump sta venendo distrutta davanti agli occhi del mondo

Il ministro delle Strade e dello Sviluppo urbano del tredicesimo governo ha scritto nello spazio virtuale: Tutta la reputazione che Trump pensava di accumulare per sé sta venendo distrutta davanti agli occhi del mondo; non ha vinto né in guerra né nei negoziati.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Mehrdad Bazrpash, ministro delle Strade e dello Sviluppo urbano del tredicesimo governo, ha scritto nello spazio virtuale: Tutta la reputazione che Trump pensava di accumulare per sé sta venendo distrutta davanti agli occhi del mondo, non ha vinto né in guerra né nei negoziati.

Ha aggiunto: Persino la Russia e l'Ucraina, dopo l'annuncio da parte di Trump del cessate il fuoco energetico, hanno attaccato la centrale elettrica e la raffineria dell'altro.

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